Kocaeli Derince'de 2 katlı bina mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çenedağ mahallesi, 2189 ada 1 parsel, bağ ve tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde iki katlı, 230 m2 alana sahip konut ve muhtelif ağaçlar vardır, geometrik olarak düzgün forma sahiptir,
Adresi : Çınarlı Mah. İnönü Cad. No:51 Derince / KOCAELİ
Yüzölçümü : 471 m2
İmar Durumu: Konut alanında kalır, 3 kat inşaat izni vardır.
Kıymeti : 4.012.950,00 TL
KDV Oranı : Konutun bulunduğu (muktesat) 230 m2'lik kısım için %20, arsanın bulunduğu 241 m2'lik kısım için ise %10 uygulanacaktır
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/ 2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:31
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:31
Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 11:31
31/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.