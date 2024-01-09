Kocaeli Derince'de 2 katlı bina mahkemeden satılık

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli ili, Derince ilçesi, Çenedağ mahallesi, 2189 ada 1 parsel, bağ ve tarla vasıflı taşınmaz olup, üzerinde iki katlı, 230 m2 alana sahip konut ve muhtelif ağaçlar vardır, geometrik olarak düzgün forma sahiptir,

Adresi : Çınarlı Mah. İnönü Cad. No:51 Derince / KOCAELİ

Yüzölçümü : 471 m2

İmar Durumu: Konut alanında kalır, 3 kat inşaat izni vardır.

Kıymeti : 4.012.950,00 TL

KDV Oranı : Konutun bulunduğu (muktesat) 230 m2'lik kısım için %20, arsanın bulunduğu 241 m2'lik kısım için ise %10 uygulanacaktır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/02/ 2024 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 05/03/2024 - 11:31 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/03/2024 - 11:31

Bitiş Tarih ve Saati : 05/04/2024 - 11:31

31/12/2023 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.