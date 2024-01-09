09 Oca 2024 - 12:39- Spor G:

Kocaelispor'un ilgilendiği İstanbullu gol kralı İbrahim Yılmaz Erzincan ile anlaştı

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Kocaelispor'un ilgilendiği İstanbullu gol kralı İbrahim Yılmaz Erzincan ile anlaştı mask

24 Erzincanspor transferde bombayı patlattı. 24 Erzincanspor tecrübeli forvet İbrahim Yılmaz ile sözleşme imzaladı. Anagold 24 Erzincansporda Antalya kampı devam ederken, İstanbulspordan golcü futbolcu İbrahim Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Golcü futbolcu Yönetim tarafından Erzincansporun Antalya kampına davet edilerek prensipte anlaşma sağlandı. İbrahim Yılmaz takımla idmanlara başlayacak.
# Antalya

09 Oca 2024 - 12:39 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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