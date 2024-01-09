24 Erzincanspor transferde bombayı patlattı. 24 Erzincanspor tecrübeli forvet İbrahim Yılmaz ile sözleşme imzaladı. Anagold 24 Erzincansporda Antalya kampı devam ederken, İstanbulspordan golcü futbolcu İbrahim Yılmaz ile anlaşma sağlandı. Golcü futbolcu Yönetim tarafından Erzincansporun Antalya kampına davet edilerek prensipte anlaşma sağlandı. İbrahim Yılmaz takımla idmanlara başlayacak.
09 Oca 2024 - 12:39- Spor Güncelleme:
Kocaelispor'un ilgilendiği İstanbullu gol kralı İbrahim Yılmaz Erzincan ile anlaştı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.