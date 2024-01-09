09 Oca 2024 - 12:41- Spor G:

FIRILDAK KENNY

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
FIRILDAK KENNY mask

Bandırma ile anlaştığı söylenen Kenny'nin Göztepe'ye imza attığı öğrenildi. tam bir bilmeceye dönen Kenny sonunda imzayı attı. Kenny ile ilgilenen Kocaelispor a futbolcunun transferi kızıştırmasından dolayı hemen askıya almıştı. 2 Gün Önce Duyurduğumuz Keny Bandırmaspor'da transfer haberi, Keny’nin transferinin Başkan Onur Göçmez’e Olumsuz Davranışları Sebebiyle İptal Edildiği öğrenildi. Philippe Keny Göztepe İle Anlaştı.
# Kocaelispor

09 Oca 2024 - 12:41 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.595.752 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL