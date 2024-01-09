FIRILDAK KENNY

Bandırma ile anlaştığı söylenen Kenny'nin Göztepe'ye imza attığı öğrenildi. tam bir bilmeceye dönen Kenny sonunda imzayı attı. Kenny ile ilgilenen Kocaelispor a futbolcunun transferi kızıştırmasından dolayı hemen askıya almıştı. 2 Gün Önce Duyurduğumuz Keny Bandırmaspor'da transfer haberi, Keny’nin transferinin Başkan Onur Göçmez’e Olumsuz Davranışları Sebebiyle İptal Edildiği öğrenildi. Philippe Keny Göztepe İle Anlaştı.