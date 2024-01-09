09 Oca 2024 - 12:43- Spor G:

VAH ALTAY VAH...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
VAH ALTAY VAH... mask

1. Lig'de zor günler geçiren Altay'da yönetim eski teknik direktör Serkan Afacan ve ekibiyle henüz resmi olarak vedalaşamadı. Türkiye Futbol Federasyonu'nda Altay'ın teknik adam ve antrenörleri listesinde Serkan Afacan ve yardımcılarının isimlerinin halen yer alması dikkat çekti. Siyah-beyazlı yönetimin Afacan ve ekibine henüz ödeme yapmaması nedeniyle sözleşme fesihlerinin gerçekleşmediği öğrenildi
# türkiye

09 Oca 2024 - 12:43 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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