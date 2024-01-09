Cuma günü ikinci yarının açılış maçında 'kanka'sı Sakarya ile karşılaşacak Göztepe, Ali Dere ile yollarını ayırdı. Göztepe, sol bekte görev yapan 31 yaşındaki Ali Dere ile yollarını ayırdı.
09 Oca 2024 - 12:46- Spor Güncelleme:
GÖZTEPE KANKASI SAKARYA MAÇI ÖNCESİ ALİ DERE'Yİ GÖNDERDİ...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.