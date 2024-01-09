09 Oca 2024 - 12:46- Spor G:

GÖZTEPE KANKASI SAKARYA MAÇI ÖNCESİ ALİ DERE'Yİ GÖNDERDİ...

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
GÖZTEPE KANKASI SAKARYA MAÇI ÖNCESİ ALİ DERE'Yİ GÖNDERDİ... mask

Cuma günü ikinci yarının açılış maçında 'kanka'sı Sakarya ile karşılaşacak Göztepe, Ali Dere ile yollarını ayırdı. Göztepe, sol bekte görev yapan 31 yaşındaki Ali Dere ile yollarını ayırdı.

09 Oca 2024 - 12:46 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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