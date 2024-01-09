- Gündem

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kadrosu güçleniyor!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi kadrosunu hızla genişletirken son olarak Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Necmettin Demir hastanenin doktor kadrosuna dahil oldu.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kadrosu güçleniyor! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim kadrosu güçlenmeye devam ederken son olarak Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Necmettin Demir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Necmettin Demir hasta kabulüne başlarken konu ile ilgili Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.

KADROMUZ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR

Konu ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Necmettin Demir hastanemizde göreve başladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Necmettin DEMİR hastanemizde hasta kabulüne başladı.”
# sosyal medya, eğitim, çocuk

09 Oca 2024 - 12:47 - Gündem

Muhabir  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.595.752 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL