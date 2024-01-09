Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kadrosu güçleniyor!

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim kadrosu güçlenmeye devam ederken son olarak Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Necmettin Demir, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde göreve başladı. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Necmettin Demir hasta kabulüne başlarken konu ile ilgili Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı.
KADROMUZ GÜÇLENMEYE DEVAM EDİYOR
Konu ile ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Uzmanı Dr. Necmettin Demir hastanemizde göreve başladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekim kadrosu güçlenmeye devam ediyor. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Necmettin DEMİR hastanemizde hasta kabulüne başladı.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.