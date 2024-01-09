Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan Derince Lisesi ve 19 Mayıs Lisesi emekli öğretmenlerinden Turan Ertaş, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Turan Ertaş, yarın (10 Ocak Çarşamba) Derince Hacı Abbas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
- Asayiş
Emekli öğretmen Turan Ertaş yaşamını yitirdi
Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen emekli öğretmen Turan Ertaş yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Derinceli - Allah rahmet eylesin tüm sevenlerinin sabırlar diliyorum mekanı cennet olsun inşallah
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.