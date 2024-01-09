Emekli öğretmen Turan Ertaş yaşamını yitirdi

Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan Derince Lisesi ve 19 Mayıs Lisesi emekli öğretmenlerinden Turan Ertaş, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Turan Ertaş, yarın (10 Ocak Çarşamba) Derince Hacı Abbas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.