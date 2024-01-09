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Emekli öğretmen Turan Ertaş yaşamını yitirdi

Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen emekli öğretmen Turan Ertaş yaşamını yitirdi

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Emekli öğretmen Turan Ertaş yaşamını yitirdi mask

Derince’de geniş bir kesim tarafından tanınan Derince Lisesi ve 19 Mayıs Lisesi emekli öğretmenlerinden Turan Ertaş, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Turan Ertaş, yarın (10 Ocak Çarşamba) Derince Hacı Abbas Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# emekli

09 Oca 2024 - 13:39 - Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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Yorumlar

(1)
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Derinceli - Allah rahmet eylesin tüm sevenlerinin sabırlar diliyorum mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 09 Ocak 14:48

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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