NE YERSEN OSUN: GENLERİMİZ KADERİMİZ DEĞİLDİR

Maalesef biz yıllarca diyabet hastalığımızın ailede olduğu gerekçesiyle genetik olduğuna inandırıldık. Ne zaman ki yaşam tarzımızı ve beslenmemizi değiştirdik genetik olduğu söylenen diyabetten kurtulduk. Yıllarca kullandığımız on binlerce diyabet ilacının iyileştiremediği hastalığımızı beslenme ve yaşam tarzı değişikliğimiz iyileştirdi. 12 yıldır diyabet ilacı kullanmıyoruz.



12 yıldır epigenetik kavramı bize daha açıklayıcı geliyor. Bu çalışma / belgesel ve bu kitap bizim deneyimimizi açıklamaya yardımcı oluyor.



Tabii ki bu belgesel biraz veganizm propagandası yapıyor. Biz vegan değiliz ama bitkisel ağırlıklı besleniyoruz. Bu çalışmada, bizim gibi tahılsız, sebze ağırlıklı beslenen, az da olsa hayvansal gıda tüketen bir grup da olsaydı bize göre daha anlamlı sonuçlar elde edilebilirdi.



Bizim referans aldığımız FT doktorları az da olsa merada beslenen hayvan eti ve gerçek anlamda serbest dolaşan tavuk yumurtası gibi kaliteli hayvansal gıdaları öneriyorlar.



Ne Yersen Osun başlığı bizce çok doğru. Daha önce yayımlanmış olan Kendine Ait Bir Zihin ve yakında çıkacak olan Depresyon ve Anksiyeteyi Yiyerek Yenmek adlı psikiyatristlerin yazdığı kitaplar beslenmeyle hiç ilgisi olmadığı düşünülen psikiyatrik hastalıkların tedavisinde bile beslenmenin çok önemli olduğunu ortaya koyuyor.



GENLERİMİZ KADERİMİZ DEĞİLDİR. Genler silahı doldurur, yaşam tarzı tetiği çeker.