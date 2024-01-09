GEZEGENİMİZDEKİ EN SAĞLIKLI YAĞ: ZEYTİNYAĞI! KUSURSUZ ZEYTİNYAĞI NASIL ELDE EDİLİR?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Kusursuz zeytinyağı ilaç gibidir. Polifenol zenginidir. Asidi azdır, meyvemsi bir tada sahiptir ve boğazı yakar.

Kusursuz zeytinyağı nasıl elde edilir?

1- Zeytinin toprağa hiç değmeden çuvallara değil kasalarda toplanması gerekir. Toprağa değen zeytin kullanılmaz.

2- Zeytinin dalından koparılmasıyla sıkılması arasında geçen süre çok çok önemlidir. Bu süre butik işletmelerde 5 saati geçmez. Bu herkese sıkım yapan veya büyük işletmeler için imkansızdır.

3- Zeytin sıkıma girerken çok çok iyi yıkanması gerekir. Sizden önceki sıkılan zeytinin toprağa değmiş olması veya çuvallarda getirilmiş olması sizin zeytininizi bile etkiler.

4- Sıkım yapılan makinenin sıcaklığı çok çok önemlidir. Bir makinede 27 derece su kullanırsanız alacak olduğunuz yağ miktarı “x” ise 40 derece su kullanırsanız alacak olduğunuz yağ miktarı “x + y” dir. Herkes “y” ‘nin yani daha fazla yağ elde edebilmenin peşinde olduğundan butik işletmeler hariç sıcak su kullanılır. İşte bu da zeytinyağını “kusurlu” hale getiren en önemli etkenlerden birisidir.

5- Sıkılan zeytinyağının havayla temas edip okside olmaması gerekir. O nedenle butik işletmelerde elde edilen zeytinyağı sıkılır sıkılmaz paslanmaz çelik tanklara aktarılır ve bu tankların üzerine hava ile temasını kesecek azot gazı basılır. Şişelenirken bile şişenin üstündeki boşluğa azot gazı basabilen butik işletmeler vardır.

6- Zeytinyağının kusursuz olabilmesi için 18-22 derece arasında muhafaza edilmesi gerekir. Butik işletmelerin depo sıcaklığı 20 dereceye ayarlıdır. Sürekli klimatize ortam vardır.

7- Zeytinyağı gün ışığını sevmez. O nedenle koyu renk cam şişede olmalıdır.

8- Kusursuz bir zeytinyağını pişirerek kusurlu hale getirebilirsiniz. Onun için zeytinyağı ile yemek pişirilmez. Yemek pişip oda sıcaklığına kadar soğuduktan sonra zeytinyağı konur.

Not: Kusurlu bir zeytinyağı bile ayçiçek yağından, mısırözü yağından kat be kat daha iyidir.

İMALAT

Antioksidan ve fenollerinin bozulmaması için en fazla 27 derecede sıkılmalı

SAKLAMA

Antioksidan ve fenollerinin korunması için 18-22 derecede saklanmalı

PİŞİRME

Trans yağa dönüşmemesi için cinsine göre en fazla 230-250 dereceye kadar Isıtılabilir!

ZEYTINYAGININ KANITLANMIŞ 11 FAYDASI

1- Zeytinyağı sağlıklı tekli doymamış yağ açısından zengindir.

2- Zeytinyağı çok miktarda antioksidan içerir.

3- Zeytinyağının güçlü anti inflamatuar özellikleri vardır.

4- Zeytinyağı inmeyi önleyebilir.

5- Zeytinyağı kalp hastalığına karşı koruyucudur.

6- Zeytinyağının kilo alma veya obeziteyle ilgisi yoktur.

7- Zeytinyağı Alzheimer hastalığıyla mücadele edebilir

8- Zeytinyağı tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

9- Zeytinyağındaki antioksidanların anti kanser özellikleri var.

10- Zeytinyağı romatoid artrit tedavisinde yardımcıdır.

11- Zeytinyağının anti bakteriyel özellikleri vardır.

AÇIKLAMALARI

1- Zeytinyağı sağlıklı tekli doymamış yağ açısından zengindir.

Tekli doymamış yağ asidi oleik asidin pek çok yararı gösterilmiştir, pişirmede de iyi bir tercihtir.

2- Zeytinyağı çok miktarda antioksidan içerir.

3- Zeytinyağının güçlü anti inflamatuar özellikleri vardır.

Oleik asit ve antioksidan oleokantal inflamasyonla savaşır.

4- Zeytinyağı inmeyi önleyebilir.

Bazı geniş kapsamlı araştırmalar, zeytinyağı tüketenlerin, gelişmiş ülkelerdeki ikinci ölüm nedeni olan inme risklerinin düşük olduğunu gösteriyor.

5- Zeytinyağı kalp hastalığına karşı koruyucudur.

Soğuk sıkım zeytinyağı, tansiyonu düşürücü etkisi, LDL kolesterol parçacıklarının oksidasyonunu önlemesi ve kan damarları üzerindeki olumlu etkileriyle kalp sağlığı üzerinde önemli rol oynar.

6- Zeytinyağının kilo alma veya obeziteyle ilgisi oktur. Kararında zeytinyağı tüketimi kilo vermeye yardımcı olur.

7- Zeytinyağı Alzheimer hastalığıyla mücadele edebilir. Bu konuda bazı çalışmalar olsa da daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

8- Zeytinyağı tip 2 diyabet riskini azaltabilir.

Gözlemsel çalışmalar olduğu gibi bazı klinik araştırmalar, zeytinyağının Akdeniz diyetiyle birlikte tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü gösteriyor.

9- Zeytinyağındaki antioksidanların anti kanser özellikleri var. Şimdilik araştırmalar zeytinyağının kanser riskini azaltabildiğini gösteriyor, bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.

10- Zeytinyağı romatoid Artrit tedavisinde

yardımcıdır. Zeytinyağı romatoid artrit nedeniyle luşan eklem ağrıları ve şişliklerini azaltabilir. Bu yararlı etkisi özellikle balık yağıyla birlikte alındığında çok artar.

11- Zeytinyağının anti bakteriyel özellikleri vardır.

Zeytinyağının anti bakteriyel özellikleri vardır ve özellikle Helikobakter pilori bakterisinin neden olduğu mide ülseri ve mide kanseri üzerinde etkilidir.

Kaynak: www.healthline.com/nutrition/11-proven-benefits-of-olive-oil#section2