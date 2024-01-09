Erkılınç’tan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Cavit Erkılınç, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesleklerini ifa ederken farklı dünya görüşlerine rağmen haberlerinde nesnel dili tercih eden basın mensuplarının demokrasimizin güçlenmesinde, toplumumuzun gelişmesinde ve millî birliğimizin sağlanmasında önemli bir kamu görevi üstlendiğini kaydeden Erkılınç, “Mesleki değerlere tam bağlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inandığım Türk basınında, iş güvencesi, verilen emeğin karşılığının alınması ve kayıt dışı istihdamın önlenmesine yönelik beklentileri; mutlaka çözüme kavuşturulması gereken haklı talepler olarak görüyor ve koşulsuz destekliyorum” açıklamasında bulundu.

6 Şubat 2023 depremlerinde ve Filistin’de görevini yaparken yaşamını yitiren gazetecilere rahmet dileyen Genel Müdür Erkılınç, şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizde ve dünyanın her bir köşesinde zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveri ve gayret ile vazifelerini sürdüren basın çalışanlarımızın bugüne kadar olduğu gibi her daim yanlarında bulunacağımızı ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, medya emekçilerine çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum. 6 Şubat 2023 depremlerinde ve İsrail saldırıları sonucu Filistin’de yaşamını yitiren basın mensuplarımız başta olmak üzere, meslek yaşamları boyunca daha adil bir dünya inşa etmek arzusuyla hakikat peşinde yalın kalem koşan ve ebediyete irtihal eden tüm gazetecilerimize, Yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”