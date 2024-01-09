Başkan Deniz, “Emekli maaşı açlık sınırına bile yaklaşamıyor”

Emekli maaşı zammı, memur emeklisine enflasyon farkı alacağı ve yüzde 15’lik toplu sözleşme ile yüzde 49,25 oranında yapılırken işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine ise 37.56 oranında zam yapıldı. Emekliler arasında oluşan zam farkına gazetemize ilişkin konuşan Kocaeli Birleşik Emekliler Sendikası Başkanı İhsan Deniz konuşmasında şunları söyledi,

BÖL PARÇALA YÖNET

“Emekliler için açıklanan enflasyon artışı iki kademeli olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklisi enflasyonu %49,25 BAĞKUR ve SGK emeklisinin enflasyonu %37,57, memur emeklisi , asgari ücretli ,BAĞKUR ve SGK emeklisi birbirine farklı bakmaya başladı. Böylece istenilen kısmen başarılı oldu. Çünkü böl, parçala, yönet politikasını her dönem işe yarıyor.

ALINACAK ZAM 2023 YILININ AÇLIK SINIRINA YAKLAŞMIYOR

Açlık sınırı 2023 verilerine göre 13 bin 745 TL olarak açıklandı. 7 bin 500 TL maaş alan emekli maaşının 2 bin TL’sini hazine yardımından alıyor. Buna rağmen kök maaş üzerinden hesaplanacağı belli olmayan %37,57 enflasyon farkı. Eğer Kök maaş 5 bin 500 TL’den hesaplanırsa alacağı zam 7500 TL’ye bile ulaşamıyor . 7 bin 500 TL’den hesaplanırsa 10 bin 317 TL yapıyor. En düşük emekli maaşı 2023 yılında açıklanan açık sınırına bile yaklaşamıyor. 2024 yılı açlık sınırı da hafta içinde toplanacak olan tek adam kuruluna bağlı. El insafa gelirde %50 verirse TUİK enflasyonu üstüne yüzde 12,43 koyar olacak zam budur.

BİRLEŞMEKTEN YANA HİÇBİR ÇIKAR YOL YOK

En düşük emekli maaşı 11 bin 250 TL olur. Yine açlık sınırı altında maaş alacak olan emekli pür dikkat saraydan gelecek haberi bekliyor. Bizler Birleşik Emekliler Sendikası Kocaeli Temsilciliği olarak 16 buçuk milyon emeklinin birleşmesinden başka hiçbir çıkış görmüyoruz.”