09 Oca 2024 - 14:29- Gündem G:

Meteoroloji Kocaeli'yi uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor!

Kocaeli'nin yükseklerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

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Meteoroloji Kocaeli'yi uyardı: Kuvvetli kar yağışı geliyor! mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, bu akşam saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Açıklamada, vatandaşların ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.
# kar, kar yağışı

09 Oca 2024 - 14:29 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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