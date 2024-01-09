Duşan Bakic ısrarımız sürüyor

UZUN BOYLU GOLCÜ
Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk hedefi bulunan Kocaelispor, devre arası transfer dönemini nokta transferler ile kapatmak istiyor. Golcü olarak Tanke’nin alternatifi veya onunla birlikte oynayabilecek bir golcü arayışı sürüyor. Bu doğrultuda adı sezon başında da Kocaelispor ile anılan Dusan Bakic ile temaslar sürüyor. Görüşmelerde önemli aşama kat edilen golcü oyuncu tam 1.90 cm boyunda. Karadağlı golcü kariyerinde Buducnost Podgorica, Energetik Minsk, Tallinn Legion ve Dinamo Minsk takımlarının formalarını giydi. Şu anda boşta olan golcü oyuncu, kariyerinde çıktığı 147 maçta, 42 gol 26 asist performansı ile oynadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Körfez - Onunda Göztepe alır arkasından bakar dururuz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.