- Spor

Duşan Bakic ısrarımız sürüyor

Devre arası transfer döneminde hata yapmak istemeyen Kocaelispor, nokta transferlerle dönemi kapatmak istiyor. Sezon başında da adı Kocaelispor ile anılan Dusan Bakic ile ilgili girişimler devam ederken, golcü oyuncu ile önemli bir aşama kat edildiği öğrenildi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Duşan Bakic ısrarımız sürüyor mask

UZUN BOYLU GOLCÜ

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk hedefi bulunan Kocaelispor, devre arası transfer dönemini nokta transferler ile kapatmak istiyor. Golcü olarak Tanke’nin alternatifi veya onunla birlikte oynayabilecek bir golcü arayışı sürüyor. Bu doğrultuda adı sezon başında da Kocaelispor ile anılan Dusan Bakic ile temaslar sürüyor. Görüşmelerde önemli aşama kat edilen golcü oyuncu tam 1.90 cm boyunda. Karadağlı golcü kariyerinde Buducnost Podgorica, Energetik Minsk, Tallinn Legion ve Dinamo Minsk takımlarının formalarını giydi. Şu anda boşta olan golcü oyuncu, kariyerinde çıktığı 147 maçta, 42 gol 26 asist performansı ile oynadı.  
# Dusan Bakic, Kocaelispor

09 Oca 2024 - 14:55 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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