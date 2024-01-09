Duşan Bakic ısrarımız sürüyor

UZUN BOYLU GOLCÜ

Trendyol 1. Lig’de şampiyonluk hedefi bulunan Kocaelispor, devre arası transfer dönemini nokta transferler ile kapatmak istiyor. Golcü olarak Tanke’nin alternatifi veya onunla birlikte oynayabilecek bir golcü arayışı sürüyor. Bu doğrultuda adı sezon başında da Kocaelispor ile anılan Dusan Bakic ile temaslar sürüyor. Görüşmelerde önemli aşama kat edilen golcü oyuncu tam 1.90 cm boyunda. Karadağlı golcü kariyerinde Buducnost Podgorica, Energetik Minsk, Tallinn Legion ve Dinamo Minsk takımlarının formalarını giydi. Şu anda boşta olan golcü oyuncu, kariyerinde çıktığı 147 maçta, 42 gol 26 asist performansı ile oynadı.