Bülent Sarı'dan 10 Ocak Mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, 10 0cak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

“GAZETECİLERİN ŞİDDET VE SALDIRI HEDEFİ OLMASI UTANÇTIR”

Sarı açıklamasında“Halkın bilgi alma hakkı için her gün, her saat tüm zorluklara ve baskılara rağmen sorumluluk duygusuyla gazeteciler gerçeğin gün yüzüne çıkması için çalışıyorlar. Ailesinden ve hayatından ödün vererek çalışan gazeteciler şiddet ve saldırıların hedefi olması bu ülke için bir utançtır. Diğer yandan sansürle mücadele eden basın emekçileri iktidarın eliyle gözaltı ve tutuklamalara maruz kalmaktadır.

“TARAFSIZLIĞINDAN VAZGEÇMEDEN CESURCA MESLEĞİNİ YAPAN…”

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Basın milletin müşterek sesidir’ sözlerini hatırlatarak belirtmek isterim ki gazetecileri susturmaya çalışmak, halkımızı susturmaya çalışmaktır. Bu vesileyle tüm tutuklu gazetecilerin bir an önce hürriyetlerine kavuşması ve 3. sınıf dünya ülkesi davranıştan hükümetin vazgeçmesi gerektiğini belirtiyorum.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen tarafsızlığından vazgeçmeden cesurca vazifesini yapan tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum.”