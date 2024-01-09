İzmit Belediye Başkan Adaylığını geri çeken Eldoğan ziyaretlere devam ediyor

İş insanı Yalçın Eldoğan 5 ay önce İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamış ve bu süre zarfında , oda, dernek ve sivil toplum örgütlerinin tamamına ziyaretler yapmıştı. Adından sıkça söz ettiren ve İzmit’te en çok konuşulan isim olan Eldoğan 26 aralık tarihinde aday adaylığından geri çekilmişti.

‘Yerel siyaset ortamındaki gelişmeler beklediğim ve planladığım gibi gitmedi’ diyerek adaylığını geri çeken Eldoğan buna rağmen ziyaretlerinin sürdürüyor.

Eldoğan Kocaeli Kahveciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayiileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, yufkacılar, çikolata, şeker, dondurma imalatı ve Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başaknı Fatih Aysel'i ziyaret ederek adaylıktan neden çekildiğini açıkladı ve bu süreçte kendisine gösterdikleri ilgi ve hoşgörü için teşekkür etti. Daha sonra sohbet edip ülkemiz’in gündemini ve şehrimizdeki yerel seçimleri değerlendirerek fikir alışverişinde bulundular.