İzmit Belediye Başkan Adaylığını geri çeken Eldoğan ziyaretlere devam ediyor

İş insanı Yalçın Eldoğan 5 ay önce İYİ Parti İzmit Belediye Başkan Aday Adaylığını açıklamış ve bu süre zarfında , oda, dernek ve sivil toplum örgütlerinin tamamına ziyaretler yapmıştı. Adından sıkça söz ettiren ve İzmit’te en çok konuşulan isim olan Eldoğan 26 aralık tarihinde aday adaylığından geri çekilmişti.
‘Yerel siyaset ortamındaki gelişmeler beklediğim ve planladığım gibi gitmedi’ diyerek adaylığını geri çeken Eldoğan buna rağmen ziyaretlerinin sürdürüyor.
Eldoğan Kocaeli Kahveciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Kocaeli Bakkallar, Büfeciler ve Tekel Bayiileri Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bayram Kütük, Kocaeli Pastacılar, Börekçiler, yufkacılar, çikolata, şeker, dondurma imalatı ve Ticaret Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başaknı Fatih Aysel'i ziyaret ederek adaylıktan neden çekildiğini açıkladı ve bu süreçte kendisine gösterdikleri ilgi ve hoşgörü için teşekkür etti. Daha sonra sohbet edip ülkemiz’in gündemini ve şehrimizdeki yerel seçimleri değerlendirerek fikir alışverişinde bulundular.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.