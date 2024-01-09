Suç örgütüne 'vurgun' operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik projeli çalışma gerçekleştirdi.

Suça konu olan örgütü; geçmiş ticari faaliyetleri temiz olan, çek ödemelerinde sıkıntı bulunmayan atıl şirketleri tespit ederek bu şirketleri örgüt üyelerinin üzerine devraldıkları, bu şirketler üzerinde kendi aralarında göstermelik para trafiği ve çek ödemesi oluşturarak şirketlerin findeks puanlarını yükselttikleri ve bunlar üzerinden bankalara başvurarak çok miktarda çek karnesi aldıkları belirlendi. Müştekilerinden yüksek meblağlarda vadeli çek karşılığı mal aldıkları ve bu malları kendi depolarında sakladıkları, ödeme tarihleri gelmeden önce çek karşılığı müştekilerden aldıkları malları başka depolara aktararak kaçırdıkları, şirketlerin ofislerini ve depolarını kapatarak, şirketleri üçüncü şahıslara devrettikten sonra müştekilere izlerini kaybettirdikleri de tespit edildi.

Müştekileri 50 milyon 440 bin lira dolandırmışlar

Müştekilerin çeklerin ödenmemesi üzerine şirket ofislerine ve depolarına gittiği ancak muhatap bulamadığı, söz konusu örgütün bu şekilde “nitelikli dolandırıcılık” sonucu ele geçirdikleri malları farklı illere aktararak el altından nakde çevirip, haksız menfaat temin ettikleri belirlendi. Örgütün 11 müştekiye yönelik 11 eylemi deşifre edildi. Çetenin bu şekilde kendi kontrolünde bulunan şüpheli 5 farklı şirket üzerinden, 11 farklı müşteki şirketi toplam 50 milyon 440 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

32 kişi yakalandı

Antalya merkezli olmak üzere; Ankara, İstanbul, Kocaeli, Kayseri, Denizli, Diyarbakır, Isparta, Çorum ve Afyonkarahisar illerinde 34 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 32 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, şüphelilere ait 3 adet depo içerisinde piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan müştekilere ait mallara el konuldu.

İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, sahte çekler ve çek asılları ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.