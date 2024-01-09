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Çayırova'da yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde gecekonduda çıkan yangın söndürüldü.

Anadolu Ajansı
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Çayırova'da yangın çıkan gecekondu kullanılamaz hale geldi mask
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İnönü Mahallesi 116. Sokakta D.Ö'ye (73) ait gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler durumu yetkililere bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Gecekondu kullanılamaz hale geldi.Dumandan etkilenen D.Ö, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
# sağlık

09 Oca 2024 - 15:17 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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