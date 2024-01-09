Eğitime kar engeli! 2 ilde okullar tatil! İstanbul ve Kocaeli'de okullar tatil edilecek mi?

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışı vatandaşlar olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 12 derece birden düştü. Kocaeli'nin bazı ilçelerinde ve yüksek kesimlerde aralıklarla karla karışık yağmur yağıyor.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kar yağışı başladı. Bu nedenle Biga, Lapseki, Yenice, Çan ve Gelibolu'da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için öğleden sonra eğitim öğretime ara verildi.

Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, taşımalı eğitim kapsamında köylerden ilçe merkezine gelen öğrencilere öğleden sonrası için tatil kararı aldıklarını söyledi.

Lapseki Kaymakamlığından yapılan duyuruda ise "İlçemizde devam eden kuvvetli rüzgar ile kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi örgün eğitim kurumlarında öğleden sonra taşıma yoluyla eğitim öğretime erişim sağlayan öğrenciler için eğitim öğretime yarım gün süreyle ara verilmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

Kocaeli ve İstanbul'da 10 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.