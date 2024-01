Fatih Camii'ndeki saldırganın hayatında Kocaeli detayı!

M.Murtaza Yekayak - Önceden imamhatipe geçmiş olsun ve Allah’tan şifalar dilesikten sonra umarım İmail ağa camaatı tarikatı iç çatıişma camiye yansımaz. Her seçimden önce bu tür olaylar olmakta ancak istikbarat ne iş yapar, bu olay kimin işine yarar vatandaş olarak bu tür olaylara inanıp sandıkta yanlış yerlere oy vermeyelim. Bu adamın cami ve imamla ne işi olur. İktidar hemen olayı lehine çevirmiş. Cami her müslümanın ibadet ettiği ve Allah’ın evi her düşüncede siyasi görüşü ne ise ibadet için Allah Rızası için imama uyulur. Emniyet daha dikkatli olmalı