- Yaşam

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi soğuk günlerde de  vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor 

İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Karaabdülbaki Köyünü ziyaret ederek köy sakinlerinin taleplerini not etti

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
İzmit Belediyesi Çınar Ekibi soğuk günlerde de  vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor  mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Hanelere gerçekleştirdiği ziyaretlerle gönüllere dokunmaya devam eden İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Karaabdülbaki Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip, küçük hediyelerini de köy sakinlerine takdim etti.  

MUHTAR YILDIZ’DAN TEŞEKKÜR

Çınar ekibinin ziyareti ile ilgili konuşan Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Hüdayim Yıldız, “İzmit Belediyesi Çınar Ekibini köyümüzde misafir ettik. Evlere gidip vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini not ettiler. Güzel hediyeler verip soğuk günde içimizi ısıttılar. Kendilerine ve Başkan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz” dedi. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.

09 Oca 2024 - 15:38 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.595.752 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL