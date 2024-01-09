İzmit Belediyesi Çınar Ekibi soğuk günlerde de  vatandaşın içini ısıtmaya devam ediyor 

Hanelere gerçekleştirdiği ziyaretlerle gönüllere dokunmaya devam eden İzmit Belediyesi Çınar Ekibi, son olarak Karaabdülbaki Köyü sakinlerinin kapısını çaldı. Vatandaşların talep ve önerilerini dinleyen ekip, küçük hediyelerini de köy sakinlerine takdim etti.
MUHTAR YILDIZ’DAN TEŞEKKÜR
Çınar ekibinin ziyareti ile ilgili konuşan Karaabdülbaki Köyü Muhtarı Hüdayim Yıldız, “İzmit Belediyesi Çınar Ekibini köyümüzde misafir ettik. Evlere gidip vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini not ettiler. Güzel hediyeler verip soğuk günde içimizi ısıttılar. Kendilerine ve Başkan Hürriyet’e teşekkür ediyoruz” dedi. İzmit Belediyesi Çınar Ekibinin ziyaretleri kentin dört bir yanında devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.