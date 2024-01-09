BÜYÜKAKIN’IN KARŞISINA SARIGÜL FATMA KAPLAN’IN KARŞISINA TUTUŞ

Siyasi kulislerde bana iletilen bilgilerde önemli değişiklikler olmuyor. Başından beri Tahir Büyükakın vali olmak istiyor, ama Genel Merkez Kocaeli Büyükşehir Başkan adaylığı için bastırıyor diye yazmıştım. Sonunda genel merkezin dediği oldu. Tahir Büyükakın Büyükşehir adayı oldu. Bunun karşılığında da CHP’nin yarın veya perşembe günü açıklanacak adayının da Mustafa Sarıgül olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şimdi gözler İzmit’e çevrildi. Mevcut belediye başkanı CHP’li Fatma Kaplan Hürriyet’in adaylığı hemen hemen kesinleşti, kendisinin büyükşehir adaylığı isteği kabul görmedi. AKP’nin adayı ise bir maç gün sonra açıklanacak. İlyas Şeker, Mahmut Civelek, Ali Korkmaz isimleri öne çıkmıştı. Ama Muharrem Tutuş’un adaylığına kesin olarak bakılıyor. Evet anketlerden gelen ve genel merkezden bana sızan bilgiler böyle. Fatma Kaplan ve Tahir Büyükakın tahminlerimi tutturdum… Bakalım AKP’nin adayı kim olacak ?