Sahte ilanlarla 7 milyonluk vurgun: Depremde çocuğunu kaybeden aileleri bile dolandırmışlar

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gelen çok sayıda ihbar üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Bu çerçevede, şüphelilerin e- ticaret ve ilan platformlarına piyasa değerinin altına konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi sahte satılık ilanları yükledikleri belirlendi. Müştekiler ile açık hatlar üzerinden sürekli olarak görüşme gerçekleştiren şüphelilerin kaparo, kargo bedeli, nakliye bedeli ve sigorta bedeli gibi bahanelerle dolandırıcılık eylemi gerçekleştirdiği tespit edildi.
7 milyon 369 bin 713 TL vurgun yapmışlar
Harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında 6 Şubat depreminde çocuklarını kaybeden depremzedelerin de olduğu öğrenilen 30 kişinin hesaplarından toplamda 7 milyon 369 bin 713 TL para giriş çıkışı olduğunu belirledi. Tespiti yapılan şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel hareket polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.