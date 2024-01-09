Kızıl Goncalar'ın ardından bir tarikat sahnesi de ‘Ömer’den: ‘Bunların Kuran’da yeri yok’

Tarikat ve cemaatler tarafından hedef gösterilen Kızıl Goncalar dizisinin üçüncü bölümü RTÜK’ün program durdurma cezası nedeniyle yayınlanamadı.

Kızıl Goncalar dizisinin RTÜK'ün verdiği ceza sebebiyle yayınlanmadığı Star TV'de yayınlanan Ömer dizisinde tarikatlara gönderme yapıldı.

Dizide camii imamı Reşat (Barış Falay) ile müezzin olan oğlu Ömer’in (Selahattin Paşalı) hikayesinin anlatıldığı ‘Ömer’ dizisinde, Ömer’in yeğeni Eda, suç örgütü tarafından kandırıldı ve uygunsuz fotoğrafları çekilerek ailesiyle tehdit edildi.



Reşat ve Ömer de ‘Nurettin Efendi’ denilen bu tarikatın başındaki kişinin bulunduğu ortama girerek ağır eleştiriler yöneltti.

‘Nurettin Efendi’nin karşısına geçen Reşat, şunları söyledi:

“Bırak bu hurafeleri! Allah’tan korkmaz, kuldan utanmaz Nurettin Efendi. Sen insanları Allah ile aldatıyorsun. Sözüm ona din adına konuşup Kuran’a aykırı şeyler anlatıyorsun. Senin gibiler yüzünden bu din tanınmaz, yaşanmaz hale geldi. Her yaştan insanlar ama en çok da gençleri soğuttunuz dinden. Din adına konuşacaksan Allah’ın kitabını anlatacaksın, hurafeleri değil! Dünya nimetleri ve gösterişe gelince asıl senin gibilerin başını döndürmüş bu dünya hayatı. Bu evler, arabalar, korumalar… Gerçek inananlar din adına sadece Allah’ın kelamına inanırlar ve dinde sadece O’nun elçisini örnek alırlar. Allah’tan başka kimseye de kulluk ve secde etmezler. Ey Müslümanlar, uyanın! Bunların dinimizi çarpıtıp sizi aldatmasına izin vermeyin!”

Ömer ise “Siz de gerçekleri görün! Hakikati kaynağında, Kuran-ı Kerim’de arayın bu şatafatın içinde değil. Bu insanlar din adına bu kadar konuşup neden Allah’ın kitabından söz etmiyorlar? Neden bir tane olsun ayet okumuyorlar diye bir sorun kendinize. Çünkü bu anlattıkları uydurmaların Kuran’da hiçbir yeri yok!” dedi.

Kaynak: cumhuriyet