İzmit Belediyesi, Kıyafet Bağışı Dayanışması ile bu kış da ihtiyaç sahiplerine umut olacak

İzmit Belediyesi, kış mevsiminin iyice kendini göstermesi ile birlikte İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte bir kez daha Kıyafet Bağışı Dayanışması başlatıyor. Kışlık kıyafet ihtiyacının artması ve israfın önüne geçebilmek amacıyla organize edilen Kıyafet Bağışı Dayanışması 13-14 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek.
TEMİZ VE KULLANILABİLİR KIYAFETLER
Vatandaşlar, kullanmadıkları temiz ve kullanılabilir durumda olan kıyafetleri 41 Burda AVM, Arasta Park AVM ve Tuana Evleri Sitesi Yaya Kapısı önüne kurulacak stantlara getirebilecek. Bağış olarak alınan kıyafetler Dost Eller Giyim Mağazası aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. Stantlar iki gün boyunca 10.00 – 17.00 saatleri arasında bağış kabul edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.