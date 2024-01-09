Serbest muhasebecilikte 2024 yılı asgari ücret tarifesi belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.
2024 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesine göre, defter tutma bedeli 285 lira ile 6 bin 497 lira arasında değişecek. Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 8 bin 82 liraya, değişiklikler için 8 bin 684 liraya kadar ödeme yapılabilecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.