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29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Anadolu Ajansı
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29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı mask

İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor."Gece vakti yağma ve hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.K, (23) düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Oca 2024 - 16:49 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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