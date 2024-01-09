İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor."Gece vakti yağma ve hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 29 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan M.K, (23) düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 29 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.