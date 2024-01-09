Aday belirleme çalışmaları devam eden Bağımsız Türkiye Partisinde Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı getirildi. Genç Başkan Adayı olan Avcı `Kartepe Belediye Başkan Adayı olduğu için çok mutlu olduğunu ve elinden gelen en iyi hizmeti Kartepe'ye kendilerinin sunabileceğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ise Mustafa Kemal Atatürk`Bütün ümidim gençliktedir,gençler bu işi halledecek' sözünü dile getirdi.
- Siyaset
Gökhan Avcı, Kartepe Belediye Başkan Adayı oldu!
Bağımsız Türkiye Partisi'nin Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.