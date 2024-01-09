Gökhan Avcı, Kartepe Belediye Başkan Adayı oldu!

Aday belirleme çalışmaları devam eden Bağımsız Türkiye Partisinde Kartepe Belediye Başkan Adayı Gökhan Avcı getirildi. Genç Başkan Adayı olan Avcı `Kartepe Belediye Başkan Adayı olduğu için çok mutlu olduğunu ve elinden gelen en iyi hizmeti Kartepe'ye kendilerinin sunabileceğini dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muharrem Can ise Mustafa Kemal Atatürk`Bütün ümidim gençliktedir,gençler bu işi halledecek' sözünü dile getirdi.