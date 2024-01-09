Dolar ve altın kaç lira olacak? Başkan Koç açıkladı!

İnsanların güvenli liman ve yatırım aracı olarak gördüğü altın hızlı bir şekilde yükseliyor. Ukrayna- Rusya savaşı, ABD- Çin gerginliği ve İsrail- Filistin olayları altın fiyatlarını arttırıyor. Türkiye olduğu gibi Kocaeli’de de altına olan rağbet hızla artırıyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli Kuyumcular Odası Başkanı Nuri Koç konuşmasında şu ifadelere yer verdi,

ONS ALTINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ

“ONS altının kısmen düşmesi bin 800’lü seviyelerden bu seviyelere çıkan ONS altın bir düzeltme yapıyor. Uluslarlar arası sermayeyi yönlendiren FED’in daha önce yılın 2., 3. çeyreğinde beklenen faiz indirimi sinyali ilk çeyreğinden itibaren yapılabilir dendi. Eğer bir faiz indirimi gelirse doğal olarak emtia fiyatlarına yansır. Bu durumdan kaynaklı ONS altın fiyatının çıkmasını ve bu seviyenin 2 bin 400 2 bin 500 dolar bantı olması bekleniyor.

GLOBAL GERGİNLİK ONS ALTINA YANSIR

Eğer ne kadar duruldu gibi gözükse de Çin- Amerika gerginliği, Ukrayna- Rusya savaşı bir diğer taraftan Yemen sınırındaki ticari gemilerin sıkıntılı bir hale düşmesi oraya hakim olunamaması yani ticaretteki nakliye sorunu ONS altın ve emtia fiyatlarını artırır.

YIL SONUNDA 3 BİN’Lİ SEVİYELERİ GÖREBİLİRİZ

Türkiye’deki altın piyasasına gelecek olursak eğer bu durum birazda dövizin artış oranına bağlı. ONS altının artmasıyla arttığı gibi dolardaki artış altına yansır. Dolardaki durumun ne olacağı iç piyasalardaki hareketlilik belirler. Hükümetimizin uyguladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı’na göre doların gittiği nokta ilk altı ay için 35 lira bandını görür. Doların bu hareketliliğinin altına yansıması ilk altı ayı baz aldığımızda 2 bin 500 TL bandına getirir. Yıl sonu ise 2 bin 700, 3 bin TL’li seviyeleri görebiliriz”

ESKİSİ KADAR TALEP YOK

İnsalarımız her zaman olduğu gibi altını güvenli bir liman olarak görüyor. Altına olan talep bir sene önceki iki sene önceki gibi olmasa da durağan bir şekilde devam ediyor.”

(BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR)