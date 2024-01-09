09 Oca 2024 - 17:06- Gündem G:

Bir uyarı da valilikten geldi!

Kocaeli Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre yüksek kesimlerde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle uyarıda bulundu.

HABER MERKEZİ
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Bir uyarı da valilikten geldi! mask

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam (09.01. 2024 Salı) saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Buzlanma ve Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
# kar, 2024, kar yağışı

09 Oca 2024 - 17:06 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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