Bir uyarı da valilikten geldi!

Konuya ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; Bu akşam (09.01. 2024 Salı) saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya ve Yalova illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenmektedir. Buzlanma ve Ulaşımda aksamalar gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.