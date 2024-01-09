Ozan Güven setlere döndü

Eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla hakkında 'silahla kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'hakaret' suçlarından 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven, uzun bir aradan sonra yeniden setlere döndü.

En son üç sene 'Babil' dizisinde rol alan Güven, yakında Kanal D'de ekrana gelecek olan 'Taş, Kağıt, Makas' adlı dizide Hande Ataizi ile başrolü paylaşacak.

"AZ KALDI, BİTMEK ÜZERE" DEMİŞTİ

Ozan Güven geçen aylarda kendisine sorulan "Dava bitmeden setlere dönmeyecek misiniz?" sorusuna, "Dava devam ediyor. Hem dava sürecinde konuşmak doğru değil hem de kimsenin canını sıkmaya gerek yok. Olaylar netleşecek, ondan sonra herkes her şeyi görecek. Az kaldı, bitmek üzere" diye yanıt vermişti.

DİZİNİN KONUSU

'Remember: War Of The Son'dan uyarlanan 'Taş, Kağıt, Makas' dizisinde hipertimestik sendromu (hiçbir şeyi unutmama) rahatsızlığı olan ve babasının suçsuzluğunu kanıtlamak için bir avukat olan Umut'un (Ekin Koç) hikayesi anlatılıyor.

Haklının güçlü değil, güçlünün haklı olduğu, adaletsizliğin sorgulandığı bir hikayeyi izleyiciyle buluşturacak olan dizinin yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturuyor.

Okuma provası yapılan ve çekimleri başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Serra Arıtürk, Burak Yörük, Aytaç Uşun, Bülent Seyran ve Selim Galip gibi ünlü isimler de yer alıyor.