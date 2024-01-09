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Yükselen dalgalar sonucu sahil otoparkını su bastı

 İzmit Körfezi'nde kuvvetli rüzgarın etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle sahil otoparkının bir bölümü sular altında kaldı.

Anadolu Ajansı
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Yükselen dalgalar sonucu sahil otoparkını su bastı mask
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Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi, Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkının bir kısmında su birikti. Belediye ekipleri önlem amacıyla dubalarla otoparkın bir bölümünü geçişlere kapattı. Öte yandan kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısı yapılırken, vatandaşlardan, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
# kar yağışı, kar

09 Oca 2024 - 17:39 - Gündem

Muhabir  Anadolu Ajansı

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