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Özlü’den Engelli Kardeşine Doğum Günü Sürprizi

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 9 yaşına giren ortopedik engelli Muhammed’e doğum günü sürprizi yaparak yine bir kardeşinin daha gönlüne dokundu.

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Özlü’den Engelli Kardeşine Doğum Günü Sürprizi mask
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Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere büyük değer veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, gönül belediyeciliği ile genç kardeşlerinin de gönüllerine girmeye devam ediyor. Başkan Özlü, son olarak Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Fatma ve İbrahim Salhan’ı evlerinde ziyaret etti. Salhan ailesinin 9 yaşına giren kıymetli evlatları Muhammed’e doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Özlü, Muhammed’in doğum gününü tebrik ederek kendisine hediye verdi.  
# büyük, Başiskele

09 Oca 2024 - 20:26 - Gündem

Muhabir  Haber Merkezi

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