Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere büyük değer veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, gönül belediyeciliği ile genç kardeşlerinin de gönüllerine girmeye devam ediyor. Başkan Özlü, son olarak Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Fatma ve İbrahim Salhan’ı evlerinde ziyaret etti. Salhan ailesinin 9 yaşına giren kıymetli evlatları Muhammed’e doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Özlü, Muhammed’in doğum gününü tebrik ederek kendisine hediye verdi.
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Özlü’den Engelli Kardeşine Doğum Günü Sürprizi
Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, 9 yaşına giren ortopedik engelli Muhammed’e doğum günü sürprizi yaparak yine bir kardeşinin daha gönlüne dokundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.