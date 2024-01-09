Özlü’den Engelli Kardeşine Doğum Günü Sürprizi

Başiskele’de geleceğin hazinesi çocuklara ve gençlere büyük değer veren Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, gönül belediyeciliği ile genç kardeşlerinin de gönüllerine girmeye devam ediyor. Başkan Özlü, son olarak Barbaros Mahallesi’nde ikamet eden Fatma ve İbrahim Salhan’ı evlerinde ziyaret etti. Salhan ailesinin 9 yaşına giren kıymetli evlatları Muhammed’e doğum günü sürprizi yaptı. Başkan Özlü, Muhammed’in doğum gününü tebrik ederek kendisine hediye verdi.