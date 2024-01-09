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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'daki polis operasyonunun perde arkasını anlattı

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Survivor All Star, 8 Ocak Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekranlara geldi. Ilıcalı, ada konseyinde polis operasyonuyla ilgili açıklama yaptı.

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Acun Ilıcalı, Survivor All Star'daki polis operasyonunun perde arkasını anlattı mask

Survivor All Star, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Survivor'ın 4. bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın Dominik polisinin Survivor'da operasyon yaptığını söylemesi dikkat çekmişti.Acun Ilıcalı, Survivor yeni bölümde yaşananların perde arkasını açıkladı.Ada konseyinde "Şaşırdığım çok olay oldu ama bu enteresan bir olay. Ben şu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Telefon geliyor. Abi... Efendim. Dominik polisi operasyon yapmış bizimkileri almış diyor" ifadelerini kullanan Ilıcalı, sonrasında yaşananları anlattı.

"ÇOK AKILLICA BİR HAREKET YAPARAK..."

Seda Aktuğlu'nun Kolombiya ödülü sırasında kural ihlali yaptığını açıklayan Ilıcalı, "Arkadaşımız çok akıllıca bir hareket yaparak, havaalanındaki bir şahıstan telefon istiyor. Bunu da 'beni kaçırdılar' diyerek yapıyor" dedi.

Şahsın telefonundaki internet çalışmayınca Seda Aktuğlu'nun babasına bıraktığı notu  telefonun sahibinin annesinin yanlış anladığı ve Aktuğlu’nun kaçırıldığını sanarak durumu emniyete bildirdiği ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı, “İki ülkenin emniyet teşkilatını birbirine soktu. Her şeyi tehlikeye atabilecek derecede son derece anlamsız sebep... Aklın yerinden gitmesi” açıklamasını yaptı.

Ceza alan Seda Aktuğlu, 5 ödülden faydalanamayacak.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Öte yandan 8 Ocak akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı. Konseyde eleme adayını belirleyen kırmızı takımdan 8 oy alan Sercan, gecenin eleme adayı oldu.

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09 Oca 2024 - 20:30 - Yaşam

Muhabir  Haber Merkezi

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