Çağdaş Gazeteciler Derneği: Gazeteciler açlığa mahkûm edilmiş durumdadır

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin (ÇGD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda; "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü gazeteciler için kutlanacak bir bayram değil, dayanışmanın ve mücadelenin gücünün bir kez daha hatırlandığı gündür. Mesleğimizi hak ettiği gibi yapmaya çalışan her meslektaşımız gibi, günümüz koşullarında gazetecilerin kutlanacak hiçbir özel gününün olmadığının bilincindeyiz. Basın ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi her alanda büyütecek, omuz omuza durarak baskılara karşı direnmeye kararlılıkla devam edeceğiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü dayanışmayla karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.