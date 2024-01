Menopoz Döneminde Kemik Sağlığı Açısından Kadınları Neler Bekliyor?

Kemik sağlığını etkileyen birçok faktör bulunduğunu belirten Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Bu faktörler kısaca yaş, cinsiyet, yaşam tarzı, alışkanlıklar, kilo ve kronik hastalıklar olarak özetlenebilir. Kemik erimesi söz konusu olduğunda ise kadınlar erkeklere oranla çok daha büyük bir risk altında” diyor.

Kadın vücudunun gelişim evrelerini özetleyen Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Kadın vücudunda 18 yaşına kadar büyüme ve gelişme sürüyor. Ancak 18 yaşın ardından bu süreç tersine dönmeye başlıyor. Kemikler artık kazandıkları kalsiyumu kaybetmeye geçiyor ve bu da kemiklerin zayıflamasına yol açıyor. Bu durum menopozla birleşince çeşitli kemik rahatsızlıkları oluşabiliyor. Örneğin; menopozla birlikte kemik kalitesinin bozulması ve omurganın çökmesi kamburluğa yol açabiliyor. Halk arasında kireçlenme dediğimiz rahatsızlık da yıllar içindeki travmalarla birlikte omurga duruşunda çoğunlukla kamburluk yönünde bazen de skolyatik duruş bozukluğu yönünde kendisini gösterebiliyor” şeklinde konuşuyor.

Kalsiyumdan zengin beslenmenin önemi

Kemik erimesi ile daha az ve geç karşılaşmak için menopoz döneminden önce kadınların herhangi bir manisi yoksa süt ürünlerini dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Süt ürünlerine ek olarak yeşillik ve güneş alımı da çok önemli. Kalsiyum ve D vitamini gibi ek takviyelerden önce doğal yollara başvurmayı öneriyorum. Menopoz sonrasında ise her yıl kemik yoğunluğu ölçümü yapılması büyük önem taşıyor. Kemik kalitesi belli bir kriterin altına düşerse ek ilaç kullanımı tavsiye edebiliriz. İnsan vücudunda kemiğin ne çok sert ne de çok kırılgan olması gerekiyor. Örneğin; bir mermer çok serttir fakat düştüğü an kırılır. Bir ağaç dalı ise mermer kadar sert değildir ve düştüğü an kırılmaz. Yani kemiklerin kalitesini doğru seviyede tutmak önem taşıyor” diyor.

“Kız çocuklarına dik durmalarını öğütleyin”

Menopoz döneminde omurga sorunları yaşamamak için gençlik döneminden itibaren önlem almak gerektiğini belirten Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Gençlik döneminde dik durma alışkanlığı yoksa menopozla birlikte kamburluk eğilimi daha fazla olabiliyor. Özellikle kız çocuklarında ergenlik döneminde göğüslerin çıkmasıyla birlikte kambur durma sorunu başlıyor. Bu dönemde kız çocuklarına vücudun gelişiminin ve değişiminin normal olduğu, bunda hiçbir sorunun olmadığının anlatılması son derece önemli. Bunların yanı sıra kız çocuklarının dik durmaya teşvik edilmesi de gerekiyor” diyor.

Güneş, kemik sağlığı için kritik önemde!

D vitaminin aktif hale gelebilmesi için güneş görmek gerektiğinin altını çizen Op. Dr. Evren Fehmi Atay, “Esmer tenler beyaz tenlere kıyasla güneşe karşı daha hassas oluyor. Bu nedenle esmer tenlerde kemik erimesi daha geç yaşlarda, beyaz tenlerde daha erken yaşlarda meydana geliyor. Çocuk yaşlardan itibaren korumalı olarak güneş görmek, dengeli beslenmek ve hareketli bir yaşam stilini benimsemek ileri yaşlarda karşılaşılabilecek kemik erimesi sorunlarını önemli oranda azaltıyor. Bu konularda yetersiz kalındığı durumlarda uzmanların yönlendirmesi ile kalsiyum ve D vitamini gibi takviye gıdaların alınmasında herhangi bir sakınca bulunmuyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.