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Hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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Hırsızlık ve mala zarar verme suçlamasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Ocak'ta İzmit ilçesinde işlenen motosiklet hırsızlığı ve mala zarar verme suçlarına ilişkin aranan şüpheli A.S, dün Gölcük ilçesinde yakalandı.İşlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

09 Oca 2024 - 20:56 - Asayiş

Muhabir  Anadolu Ajansı

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