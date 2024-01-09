Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden Dilan Polat açıklaması

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Polat'ın "11 gündür hastanede olduğuna" ve "yılbaşını ailesiyle birlikte geçirdiğine" ilişkin haberler üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, Polat'ın rahatsızlığı dolayısıyla 5 Kasım 2023'ten sonra müteaddit defalar sağlık kuruluşlarına sevk edildiği ifade edildi.
"DÜN TABURCU EDİLDİ"
Polat'ın 15 Aralık 2023'te hastalık gerekçesiyle yaptığı başvuru üzerine, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Devlet Hastanesi tarafından verilen sağlık kurulu raporuna istinaden, 29 Aralık 2023'te Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine sevk edildiğine işaret edilen açıklamada, muayene sonucunda Polat'ın aynı gün hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin tamamlanması üzerine dün taburcu edilerek ceza infaz kurumuna alındığı kaydedildi.Polat'ın hastanede kaldığı sürede Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 83. maddesi hükmü gereği, ailesiyle bir defaya mahsus olarak 5 Ocak 2024'te kapalı görüşme yaptığı aktarılan açıklamada, "Tutuklu Dilan Polat'ın yılbaşını ailesiyle geçirdiği ve adı geçene ayrıcalık tanındığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Söz konusu iddialar iyi niyetten uzak, kamuoyunda olumsuz algı oluşturma amaçlıdır." denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Türk - Vatanını seven , vatanı için bir dakika bile düşünmeden canını verebilecek insanların kanser tedavileri engellendi, hırsızın piskolojisi bozulmuş hastaneye kaldırmışlar.
Akrep41 - ben bir izmitli olarak inaniyorum engin polat ve dilan polat cıkacak .. kıskananlar çatlasın.izmitli 41
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.