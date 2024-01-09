3 ilçede elektrikler kesilecek! Kocaeli 10 Ocak elektrik kesintisi...

|KARTEPE
|SIRINSULHIYE, ŞİRİNSULHİYE
|ALİ EFENDİ SK., BAKKAL SK., BARUT SK., BEGONYA SK., DEĞİRMEN VADİSİ SK., DOĞUŞ CD., ELVEDA SK., HALK SK., HEYBE, HEYBE SK., MECİT SK., MESCİT SK., ÖMERAĞA SK., RUMELI, RUMELİ SK., SARMASIKLAR, SARMAŞIKLAR SK., SIRINAGA, SÖNMEZLER SK., ŞİRİNAĞA CD., TURCAN, TURCAN SK., UZUN YOL, UZUN YOL SK.
|10.01. 2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|KARTEPE
|PAZARÇAYIRI, SERİNLİK, ŞEVKATİYE
|ARSLANBEY KARTEPE CD., KESTANEDÜZÜ MEVKII, KESTANEDÜZÜ MEVKİİ KÜME EVLER, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKII, PAZARÇAYIRI MERKEZ MEVKİİ, SARIÇÖKEK MEVKİİ KÜME EVLER, YAYGINCA MEVKII, YAYGINCA MEVKİİ KÜME EVLER
|10.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|İZMİT
|M. ALİPAŞA
|BEREN SK., EMİN SİPAHİ SK., MUSTAFA ÇALIK, MUSTAFA ÇALIK SK.
|10.01.2024
|09:00
|17:00
|KOCAELİ
|DARICA
|BAYRAMOĞLU, CAMI, CAMİ, PIRI REIS, PİRİ REİS
|ADALILAR SK., AKAR SK., AKDEMIR, AKDEMİR, AKKOR SK., ALİBABA SK., ALTINOK SK., ASLI, ASLI SK., AYDINLIK SK., BATI PINAR, BATI PINAR SK., BEHLÜL SK., BERKE, BERKE SK., BORAN SK., BOSTANCI, CEREN SK., CEZVECİ SK., ÇALI SK., ÇIKMAZ SK., DALGA SK., EKBER SK., ELZEM SK., ENVER SK., ERDAL, ERDAL SK., ERTÜRK SK., FEYYAZ SK., FILINGIR, FISTIK SK., FİLİNGİR SK., GEDİZ SK., GENCAY SK., GÖKTAS, GÖKTAŞ SK., GÖLDERE SK., GÜLÇIN, GÜLHAN SK., GÜLSE SK., HURMA SK., KARAASLAN CD., KARANİ SK., KEVSER, LODOS, LODOS SK., MARAL, MARAL SK., NAFİLE SK., NUR SK., ÖMÜR SK., ÖZER SK., ÖZGÜR SK., ÖZLEM, PELİN CD., PINARLI, PINARLI SK., PIRI REIS, PİRİ REİS SK., SALİM SK., SERTAÇ, SERTAÇ SK., SEZGİ SK., SİMGE SK., SUSAM, SUSAM SK., SÜKRAN, ŞELALE SK., ŞENOL SK., ŞÜKRAN SK., TUTKU SK., ULUCAN SK., USTA SK., UZUN, UZUN SK., ÜZMEZ SK., YALIN SK., YEDIVEREN, YEDİVEREN SK., YELKENKAYA, YELKENKAYA CD., YEMEN SK., YEMISALAN, YEMİŞALAN, YEMİŞALAN SK., YOSUN, YOSUN SK., ZENNUR SK., ZEYTİN SK., ZEYTİNLİK SK.
|10.01.2024
|08:30
|16:00
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZİ
|AŞIROĞLU CD., ERDİNÇ SK., TUZLA
|10.01.2024
|09:00
|14:00
|KOCAELİ
|DARICA
|OSMANGAZİ
|EDA, EDA SK., ERBAB, ERBAB SK.
|10.01.2024
|09:00
|14:00
|KOCAELİ
|DARICA
|NENEHATUN, OSMANGAZİ
|AHU SK., BULGURLU SK., CENGİZHAN SK., TURGUT REİS CD., TUZLA CD.
|10.01.2024
|14:00
|17:00
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.