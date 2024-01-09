Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Asayiş
Dolandırıcılık operasyonunda 30 gözaltı
Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlı...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.