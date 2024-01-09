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Dolandırıcılık operasyonunda 30 gözaltı

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlı...

İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcılık operasyonunda 30 gözaltı mask

Şanlıurfa merkezli 10 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 30 şüpheli gözaltına alındı. Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kendilerini telefonda hakim, savcı, avukat, polis ve asker olarak tanıtarak özellikle öğretmenleri dolandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Antalya, Ankara, Gaziantep, Van ve Ağrı'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# İzmir, soruşturma, cumhuriyet

09 Oca 2024 - 23:06 - Asayiş

Muhabir  İhlas Haber Ajansı

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