09 Oca 2024 - 22:47- Siyaset G:

BTP saha çalışmalarına devam ediyor

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BTP saha çalışmalarına devam ediyor mask
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Bir dizi ziyaretlerde bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye başkan adayı Gülsüm Demir ve ekibi; Körfez Halk Eğitim Müdür`ü Muhammed Kocakaya`yı,Yenimahalle Muhtar`ı Metin Kaplan'ı,Mimar Sinan Mahalle Muhtar`ı Aynur Şöhretli`yi ve Atalar Mahalle Muhtar`ı Fitnat Gündüz`ü makamlarında ziyaret etti.Başkan Adayı Demir yerel seçimlerde partinin diğer adaylarının ve Körfez'de kendilerinin Belediye Başkanı olacaklarına inandıklarını söyledi
# türkiye, eğitim

09 Oca 2024 - 22:47 - Siyaset

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