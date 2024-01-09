BTP saha çalışmalarına devam ediyor

Bir dizi ziyaretlerde bulunan Bağımsız Türkiye Partisi Körfez Belediye başkan adayı Gülsüm Demir ve ekibi; Körfez Halk Eğitim Müdür`ü Muhammed Kocakaya`yı,Yenimahalle Muhtar`ı Metin Kaplan'ı,Mimar Sinan Mahalle Muhtar`ı Aynur Şöhretli`yi ve Atalar Mahalle Muhtar`ı Fitnat Gündüz`ü makamlarında ziyaret etti.Başkan Adayı Demir yerel seçimlerde partinin diğer adaylarının ve Körfez'de kendilerinin Belediye Başkanı olacaklarına inandıklarını söyledi