Kahramanmaraş'ta deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre, saat 22.20'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 6.97 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili henüz olumsuz bir rapor bildirilmedi.