Trendyol Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Beşiktaş: 4 (Maç sonucu)

47. dakikada Rashica’nın şutunun ardından savunmadan seken topu ceza sahası içerisinde önünde bulan Semih Kılıçsoy’un şutu ile top filelerle buluştu. 0-3

55. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında Dal Varesanovic’in vuruşu ile defanstan seken topu önünde bulan Jonjo Shelvey’in şutu ile meşin yuvarlak direkten döndü.

66. dakikada sağ çaprazdan İbrahim Olawoyin’in ortası karşılayan Gaich’in gelişine vuruşunu kaleci kurtardı.

68. dakikada Beşitaş’ın atağında topla ilerleyen Rashica’nın vuruşu az farkla auta çıktı.

76. dakikada Jonjo Shelvey’in köşe vuruşu ile yaptığı ortasını kafayla karşılayan Altin Zeqiri’nin vuruşunu kaleci Mert Günok kornere çıkarttı.

79. dakikada topla ilerleyen Semih Kılıçsoy’un ceza sahası içinde yaptığı pas ile topla buluşan Cenk Tosun, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı. 0-4

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan (Tarık Çetin dk. 46), Casper Hojer, Seyfettin Anıl Yaşar (Martin Minchev dk. 52), Emirhan Topçu, Muhammet Taha Şahin (Eray Korkmaz dk. 70), İbrahim Olawoyin, Altin Zeqiri, Dal Varesanovic (Oscar Pinchi dk. 63), Benhur Keser (Gutavo Sauer dk. 70), Adolfo Gaich

Yedekler: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan, Attila Mosci, Mithat Pala, Mame For Faye

Teknik Direktör: İlhan Palut

Beşiktaş: Mert Günok, Umut Meraş (Serkan Emrecan Terzi dk. 86), Bakhtiyor Zaynutdinov, Tayyip Talha Sanuç, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Semih Kılıçsoy (Mustafa Erhan Hekimoğlu dk. 86), Gedson Fernandes, Demir Ege Tıknaz (Ayfur Bingöl dk. 73), Milot Rashica (Rachid Ghezzal dk. 73), Cenk Tosun (Jackson Kyanvubu Muleka dk. 80)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Ante Rebıc, Emirhan Delibaş, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Goller: Rashica (dk. 4), Semih Kılıçsoy (dk. 45 ve 47), Cenk Tosun (dk. 79) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: İbrahim Olawoyin, Emirhan Topçu (Çaykur Rizespor), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)