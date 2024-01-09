Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 1- MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Jure Balkovec ceza sahası dışından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Bahadır seken topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
62. dakikada gelişen atakta Leroy Fer, Atakan Çankaya’ya yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. VAR kontrolünün ardından kırmızı kart geçerlilik kazandı.
67. dakikada sağ kanattan Pedro’nun kullandığı köşe vuruşunda Radakovic altıpas içinde kafayı vurdu top filelere gitti. 1-1
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Hüseyin Aylak
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Florent Hadergjonaj (Fatih Aksoy dk. 90+2), Nuno Lima, Fidan Aliti, Jure Balkovec (Furkan Bayır dk. 74), Richard, Leroy Fer, Oğuz Aydın, Nicolas Janvier (Carlos Eduardo) dk. 74), Yusuf Özdemir, Efecan Karaca (Sergio Cordova dk.28)
Yedekler: Yavuz Aygün, Furkan Bayır, Sergio Cordova, Joao Novais, Pione Sisto, Fatih Aksoy, Emirhan Çavuş, Eren Altıntaş, Carlos Eduardo, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
MKE Ankaragücü: Bahadrı Güngördü, Matej Hanousek (Rijad Bajic dk. 66), Anastasios Chatzıgıovanis, Pedro Barbosa, Efkan Bekiroğlu, Nihad Mujakic, Ali Kaan Güneren, Uros Radakovic, Frederico Macheda (Atakan Çankaya dk. 46), Stylianos Kitsiou, Olimpiu Morutan (Mert Çetin dk. 87)
Yedekler: Rafal Gikiewicz, Doğukan Kaya, Alperen Kuyubaşı, Atakan Çankaya, Cem Türkmen, Riad Bajic, Anderj Dokanovic, Siroshiddin Astanakulov, Mert Çetin, Hayrullah Bilazer
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Jure Balkovec (dk. 48) (Alanyaspor), Radakovic (dk. 67) (Ankaragücü)
Kırmızı kartlar: Leroy Fer (Alanyaspor), Efkan Bekiroğlu (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Efecan Karaca, Hadergjonaj, Balkovec (Alanyaspor), Radakovic, Hanousek (Ankaragücü)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.