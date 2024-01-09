TOGG’un yeni modeli görücüye çıktı

Yerli elektrikli otomobil markası TOGG, T10F adlı yeni modelini, ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2024’te görücüye çıkardı.

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, C segmentindeki ikinci akıllı cihazları olan ve sedan kullanıcılarının da beklentilerini karşılayacak şekilde tasarlanan T10F’yi dünyaya tanıtmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Karakaş, T10F’nin Türkiye’den başlayarak 2025’ten itibaren kullanıcılarla buluşturacaklarını kaydetti.

Karakaş, C segmentindeki ilk akıllı cihazları T10X’in ise Avrupa’da ilk olarak Almanya’da yıl sonu itibarıyla satışlarına başlanacağını aktardı.

600 KİLOMETREYE VARAN MENZİL

T10F, standart menzil arkadan itiş, uzun menzil arkadan itiş ve çift motorlu olmak üzere üç farklı teknik ve iki farklı donanım özelliğiyle piyasaya çıkacak.

T10F, 160 kW / 217 beygir güç ve 350 Nm tork üretiyor.

TOGG’un yeni modeli iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

T10F’nin 100 kilometreye 4.6 saniyede çıkan, 700 Nm tork üreten çift motorlu dört çeker versiyonuysa 530 kilometreye varan bir menzil sunacak.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’ye çıkacak.

YOĞUN TRAFİK PİLOTU ÖZELLİĞİ

Trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özellikler sunacak T10F, ‘yoğun trafik pilotu’ asistan özelliğine de sahip olacak.

Kullanıcılar bu özellikle 15 kilometre/saat hıza kadar olan yoğun trafikte ellerini direksiyondan ayırıp T10F’nin kontrolünde ilerleyebilecek. Bu özellik V2 donanım seviyesine sahip olan akıllı cihazlarda aktif olacak.

T10F, yine V2 donanım seviyesinde standart olarak bir çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı, gelişmiş elektronik denge kontrolü ve otomatik park asistanı özelliklerini de kullanıcılarla buluşturacak.