Ehliyette o şart kalktı

B sınıfı ehliyet sahibi vatandaşlar için 125 cc’ye kadar olan motosikletleri kullanabilmelerini içeren çalışmalar yapılıyor.B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilmesine imkân tanıyan yeni bir düzenleme için çalışmalar devam ediyor.Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa yaptığı çalışmanın sonucunda Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, B sınıfı ehliyet sahiplerinin direksiyon eğitimi aldıktan sonra 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilecekleri belirtildi.Şu anda yürürlükte olan mevzuata göre, B sınıfı ehliyet sahipleri sadece 50 CC motor hacmine sahip motosikletleri kullanabiliyor.

50 CC’nin üzerindeki motosikletler için ise ayrı bir motosiklet ehliyeti almak gerekiyor.Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu durumun değişeceğini ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmesi için gerekli düzenlemenin yakında hayata geçirileceğini söyledi.Ancak Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC’ye kadar motosiklet kullanabilmeleri için bir sürücü kursundan uygulama direksiyon eğitimi almaları gerektiğini de vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili açıklama yaptı.Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği içinde çalıştığını belirterek şöyle konuştu:“Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım ve B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları gerektiğine inanıyorum.Son dönemde motosiklet nedeniyle trafik kazalarında artış var.Bu yüzden, B sınıfı ehliyet sahiplerinin 125 CC altındaki motosikletleri kullanabilmeleri için eğitim almaları şarttır.”