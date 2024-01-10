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Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem

Çorum'un Mecitözü ilçesinde saat 00.34'de 16.81 kilometre derinliğinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çorum’da 4,2 büyüklüğünde deprem mask

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çorum'un Mecizözü ilçesinde saat 00.34'te deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD, YERİN 16,81 kilometre derininde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4,2 olduğunu duyurdu.
# Deprem

10 Oca 2024 - 00:53 - Asayiş

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