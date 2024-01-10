Köfteci Yusuf personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu üzerinde faaliyet gösteren Köfteci Yusuf şubesi bünyesinde istihdam etmek üzere cinsiyet ve yaş fark etmeksizin en az ilköğretim mezunu olması şartıyla 15 aşçı yardımcısı, 20 bulaşıkçı, 20 garson ve 15 mutfak görevlisi olmak üzere toplamda 70 personel alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.