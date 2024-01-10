Rezidansta dehşet! Bir kadını öldürüp intihar etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir rezidansta dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Siteye gelen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sitede oturan bir kadını silahla vurarak öldürdü. Bu sırada görgü şahidi bir başka kişiyi de silahla yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.