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Rezidansta dehşet! Bir kadını öldürüp intihar etti

Aydın'da lüks rezidansların bulunduğu bir sitede dehşet dolu anlar yaşandı. Siteye gelen şahıs, bir kadını silahla vurarak öldürüp, görgü tanığını yaralayıp ardından intihar etti.

Demirören Haber Ajansı
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Rezidansta dehşet! Bir kadını öldürüp intihar etti mask

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir rezidansta dehşet dolu anlar yaşandı. Olay, Efeler ilçesi Kemer Mahallesi'nde lüks rezidansların bulunduğu bir sitede saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Siteye gelen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle sitede oturan bir kadını silahla vurarak öldürdü. Bu sırada görgü şahidi bir başka kişiyi de silahla yaralayan şahıs, ardından kendini vurarak intihar etti.

Silah sesleri üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderilirken, bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.

10 Oca 2024 - 09:38 - Asayiş

Muhabir  Demirören Haber Ajansı

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