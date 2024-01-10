UGC; “ Tüm Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun. “

“Toplumun ve kamuoyunun doğru, hızlı ve tarafsız haber alma hakkını temin eden basın mesleği, demokratik toplumların varlığını sürdürmesinde de önemli rol üstlenmektedir.” ifadelerinde bulunan UGC Genel Başkanı Öz; sözlerine şöyle devam etti;

Türkiye’deki tüm gazetecilere çağrımız;

“Gazeteciler, halkın sesi, kulağı ve gözü olmalıdır. Tarafsız ve özgür bir şekilde mesleğini icra etmelidir. Ancak, Türkiye’de maalesef yerel ve ulusal basın organları ile çalışan gazeteciler üçe bölünmüştür.

Bunlardan birisi iktidar basını ve gazeteciler,

İkincisi ise Muhalefet basını ve gazeteciler,

Üçüncüsü de Halkın sesi, kulağı ve gözü olan, olması gerektiği gibi özgür, tarafsız basın ve gazetecilerdir.

Bu üçe bölünmeden dolayı gazeteciler, halkın sorunlarını yetkililere duyurmakta oldukça güçlük çekmektedirler.

Maalesef halkın sesi, kulağı ve gözü olamadığımız gibi, gazetecilerin sorunları da, bu kutuplaşmadan dolayı, çözülememektedir.

Bu üçe bölünme nedeniyle Türkiye’de gazetecilik mesleğinin onuru ve şerefi kalmamıştır.”

TÜRKİYE’DEKİ, TÜM GAZETECİLERE SESLENİYORUM!

“Özgür ve tarafsız gazetecilik yapmanız gerekir.

Her türlü yanlı gazetecilik yapıldığı takdirde, halkımızın sesi, kulağı ve gözü olamadığımız gibi, mesleğimizi de tam manasıyla icra edemiyoruz. Hem de gazetecilerin sorunlarını çözemiyoruz.

Siyasetle bağınızı koparın. Halkın sesi, kulağı ve gözü olun. Gazetecilik mesleğinizi icra edin. Bizler siyasetçi değil, gazeteciyiz.

Birlikten güç doğar

Türkiye’ de tüm gazeteciler birlik ve beraberlik içerisinde çalışırlarsa, gazetecilik mesleğindeki sorun ve sıkıntılar çözülecektir.

Halkın sorunlarını da yetkililer duyacak ve çözüm getireceklerdir.”

“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”

Milletin müşterek sesi olan basın, toplumun duygu ve beklentilerini dünyaya duyurmasının yanında, yanlışlıkların ve aksaklıkların giderilmesinde de kamuoyu adına denetim görevi yapmaktadır. Özellikle, sosyal medya ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte, hayatımızda daha çok yer alan medyanın önemi her geçen gün artmaktadır.

Bu düşünceler doğrultusunda, zorlu şartlar altında, büyük bir özveriyle mesleklerini icra eden tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, başarılar dilerim.”