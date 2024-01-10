KO-MEK ile sesleri daha gür çıkıyor  

Her alanda olduğu gibi sosyal belediyeciliğin de öncüsü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) özel gereksinimli vatandaşlarımıza yönelik önemli çalışmalar yapmaya devam ediyor. KO-MEK’te verilen birbirinden önemli eğitimlerin yanı sıra işaret dili eğitimi; toplumun özel gereksinimli bireylere bakış açısının değişmesinde önemli rol oynuyor. Bu kapsamda KO-MEK Yahya Kaptan Kurs Merkezi Türk işaret dili kurslarında eğitim gören kursiyerler Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya gelerek pratik yapma şansı buldu.

TANIŞARAK PRATİK YAPTILAR

Sivil Toplum Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilen buluşmada dernek üyesi özel gereksinimli üyeler KO-MEK kursiyerleri ile tanışarak işaret dili ile günlük sohbet gerçekleştirdi. Oldukça verimli bir ortamda gerçekleştirilen tanışma toplantısında Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği üyeleri kursiyerlerimize pratik yapmaları konusunda yardımcı oldu.

“BİZ GEÇ KALDIK ÇOCUKLARIMIZ KALMASIN”

Türk işaret dili kursiyeri Hatice Karagöz, “KO-MEK işaret dili kursuna gelerek işitme engelli arkadaşlarıma destek olmak istiyorum. Bu konuda biz çok geç kaldık ama benim 12 yaşında kızım var ona öğrendiklerimi aktararak onun zamanında bu konuda eğitim almasını sağlamak istiyorum. İşitme engelli arkadaşlarıma ve sokakta karşılaştığım vatandaşların sesi olmak için KO-MEK’te eğitim almayı tercih ettim. Bize bu imkânı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“SESSİZLERİN SESİ OLMAK İSTİYORUM”

Bir diğer kursiyer Ayşe Kaplan Muti ise “Birçok kamu kurumunda ya da iş yerinde işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilecek personel ya da vatandaş ne yazık ki az bulunmakta. Ben buraya gelerek dışarda karşılaştığım engelli bireylere yardımcı olmak ve onların sesi olmak için işaret dili öğreniyorum” ifadesini kullandı.

BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM

İşaret dili tercümanı aracılığıyla konuşan Sağır Kadınlar Sosyal Dayanışma Derneği Üyesi Zehra Soydan, ‘’Burada olmaktan çok mutluyum. KO-MEK kursiyerlerinin böyle bir pratik eğitim almak istediklerini duyunca hemen üyelerimizle birlikte buraya geldik. Buraya gelen kursiyerlerle birlikte bol bol pratik yaparak onlara destek olduk, yanlış bildiği durumları düzelttik. İşitme engelli vatandaşlarımız genellikle sessiz kalmayı tercih ediyor ama bu kurslar sayesinde artık sesimiz daha gür çıkıyor” açıklamasını yaptı.

PRATİK YAPARAK ÖĞRENDİLER

Empati kurularak pratik yapma imkânının bulunduğu buluşmada kursiyerler bol bol not alarak yanlış bildikleri işaretleri düzeltme fırsatı yakaladı. KO-MEK’te alanında uzman eğitmenlerin vermiş olduğu kurslarda; işaret dili alfabesi, duygular, zamanlar, isimler, deyimler ve günlük hayatta kullanılan kelimeler öğretiliyor.

8.367 KURSİYER TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ ALDI

KO-MEK’te verilen işaret dili eğitimleri ile işitme ve konuşma engelli vatandaşların normal hayatta daha sağlıklı iletişim kurmasına katkı sağlanıyor. Verilen kurslara genellikle işitme engelli yakını bulunan ya da bu alanda iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar katılıyor. 578 aktif kursiyerin eğitim aldığı Türk İşaret Dili branşında şimdiye kadar toplamda 8 bin 367 kursiyere eğitim verilerek bu alanda önemli başarı sağlandı.